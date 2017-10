O uzbeque Denis Istomin, 78.º tenista mundial, conquistou este domingo o segundo título da carreira, ao beneficiar da desistênia do cipriota Marcos Baghdatis, 113.º do ranking, na final de Chengdu, na China.Baghdatis, antigo número oito mundial, abandonou no primeiro 'set', quando perdia por 3-2, ao fim de apenas 24 minutos.Istomin já não vencia um torneio desde Nottingham em 2015, quando também beneficiou de uma desistência do cipriota, mas nas meias-finais.

Autor: Lusa