Continuar a ler

O técnico, que, por outro lado, viu ser-lhe agravada para o dobro a sanção pecuniária de 8.860 euros, foi expulso em 22 de abril do encontro da Fed Cup entre a Roménia e a Grã-Bretanha, por ter insultado a tenista britânica Johanna Konta e o juiz da partida.Para agravar a pena de Nastase, a ITF considerou "racista" e "altamente inapropriado" o comentário do treinador sobre a gravidez da tenista norte-americana Serena Williams: "Vamos ver de que cor será. Café com leite?".