Flavia Pennetta, antiga campeã de Grand Slam, e Fabio Fognini, atual número um italiano de ténis, casados desde junho do ano passado, anunciaram esta sexta-feira ao início da manhã ao Mundo o nascimento do seu primeiro filho, Federico.A revelação foi feita através das redes sociais e aconteceu algumas horas depois do número um transalpino ter sido eliminado nos oitavos-de-final do Masters 1000 de Roma, em Itália.