As ATP Finals, também conhecidas como Masters, são a última competição da época e juntam os oito melhores tenistas da hierarquia.Este ano, a prova não contará com o vencedor da última edição, o britânico Andy Murray, que está lesionado e que fechou a época no 15.º lugar do 'ranking'.Ausentes estão também os lesionados Stan Wawrinka e Novak Djokovic, com este último a ficar fora do top 10 pela primeira vez em 12 anos.