Sock, de 25 anos, somou hoje a primeira vitória num Masters, subindo ao nono lugar do ranking ATP. "Foi uma semana incrível, difícil de descrever. Tive uma época difícil desde março. Esta semana não sonhava em chegar a Londres. Queria apenas jogar bom ténis e terminar a época da melhor maneira", disse no final da partida.



O norte-americano Jack Sock venceu este domingo o Paris Masters em ténis, qualificando-se para as Finais ATP que encerram temporada, depois de bater o sérvio Filip Krajinovic por 5-7, 6-4 e 6-1.Com a vitória em Paris, Sock passa a integrar a lista restrita de jogadores que disputarão as Finais ATP, de 12 a 19 de novembro, em Londres, numa competição que contará ainda com Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Dominic Thiem, Marin Cilic e David Goffin.

