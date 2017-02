Continuar a ler

Tsonga teve um percurso imaculado em Roterdão, e mais difícil do que Goffin, já que no sábado surpreendeu o checo Tomas Berdych, quarto favorito e 13.º do ranking, por 6-3 e 6-4, depois de ter superado nos 'quartos' o croata Marin Cilic, principal favorito ao triunfo.



Este foi o sexto duelo entre os dois tenistas, com Tsonga a somar quatro triunfos e Goffin apenas dois. Tsonga teve um percurso imaculado em Roterdão, e mais difícil do que Goffin, já que no sábado surpreendeu o checo Tomas Berdych, quarto favorito e 13.º do ranking, por 6-3 e 6-4, depois de ter superado nos 'quartos' o croata Marin Cilic, principal favorito ao triunfo.

O tenista francês Jo-Wilfried Tsonga conquistou este domingo o Torneio de Roterdão, na Holanda, ao bater na final o belga David Goffin, por 4-6, 6-4 e 6-1, somando neste ATP 500 o 13.º título da sua carreira.Com o triunfo em Roterdão, perante o terceiro cabeça de série do torneio e 11.º do ranking ATP, Jo-Wilfried Tsonga, sexto cabeça de série e 14.º do mundo, colocou fim a um jejum que já vinha desde a conquista do Torneio de Metz, em 2015.

Autor: Lusa