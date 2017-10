Continuar a ler

Munar fechou o primeiro set em 6-1, num duelo em que perdeu na segunda vez em que servia, mas em que acabou por vencer seis jogos, e no segundo set voltou a ter um jogo tranquilo, com Domingues a entrar mal uma vez mais.



João Domingues foi eliminado na segunda ronda do challenger de Cali, na Colômbia, ao perder em dois sets diante do espanhol Jaume Munar, por 6-1 e 6-2.No encontro, realizado hoje de madrugada, o tenista português (170.º do ranking mundial) esteve muito abaixo do seu adversário, que até tem pior classificação no circuito (235.º), ao perder três jogos de serviço no primeiro set.

Autor: Lusa