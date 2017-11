Continuar a ler

Uma semana depois de ter sido eliminado por Gastão Elias na segunda ronda do 'challenger' de Guayaquil, Domingues avançou novamente uma ronda num torneio do segundo escalão, marcando agora encontro com o vencedor do embate entre o chileno Nicolas Jarry e o argentino Juan Ignacio Londero.No primeiro 'set', o número quatro português perdeu a batalha dos 'breaks' - houve sete quebras de serviço -, cedendo o seu último jogo para permitir a vitória por 6-4 do 'wild-card' brasileiro.O 172.º jogador mundial reagiu então, quebrando por duas vezes o serviço de Sorgi para se adiantar para 4-0. Apesar de ter sofrido um 'break' no oitavo jogo, Domingues acabou mesmo por fechar o parcial com 6-4. Embalado, somou mais dois 'breaks' no terceiro 'set', para vencer por 6-2, e juntar-se a Gastão Elias na segunda ronda.