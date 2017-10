Continuar a ler

Após ter conseguido uma das melhores vitórias da sua carreira na primeira ronda do torneio argentino, ao recuperar de uma desvantagem de 0-5 no primeiro parcial para superiorizar-se a Facundo Bagnis, antigo 55.º ATP, em dois sets, Domingues repetiu hoje a dose frente a Collarini.O jogador de Oliveira de Azeméis, que esta semana ocupa a 182.ª posição da hierarquia mundial, recuperou de uma desvantagem de 1-4 no terceiro set, conquistando cinco jogos consecutivos para seguir em frente em Buenos Aires.O tenista português, de 24 anos, está pela terceira vez nos quartos de final de um challenger, fase à qual não chegava desde finais de julho, quando foi semifinalista em Praga.Nos 'quartos' do torneio argentino, Domingues vai defrontar o austríaco Gerald Melzer, quarto cabeça de série e 156.º do ranking mundial.