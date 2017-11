Continuar a ler

Num primeiro set bastante equilibrado, Domingues quebrou o serviço de Jarry no sétimo jogo, depois de ter anulado dois break-points favoráveis ao 118.º tenista do ranking no jogo anterior.O chileno ainda segurou o primeiro jogo do segundo parcial, mas o jovem de Oliveira de Azeméis embalou para a conquista de seis jogos consecutivos e da vitória no encontro da segunda ronda do torneio uruguaio.Esta é a quarta vez que Domingues chega aos quartos de final de um torneio challenger, indo agora defrontar o vencedor do duelo entre o esloveno Blaz Rola e o brasileiro Rogério Dutra Silva, primeiro pré-designado.Nos quartos do challenger de Montevideu, está também Gastão Elias, 121.º jogador mundial, que na sexta-feira vai lutar por um lugar nas meias-finais com o argentino Guido Pella, número 66 ATP e segundo cabeça de série.