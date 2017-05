O tenista português João Domingues, segundo cabeça de série, qualificou-se esta segunda-feira para a segunda ronda do 'challenger' de Mestre, em Itália, ao derrotar o polaco Kamil Majchrzak, em três 'sets'. Domingues, 221.º do ranking mundial, afastou Majchrzak, 263.º, ao vencer por 2-6, 6-3, 6-4, em uma hora e 54 minutos.Depois de já ter chegado à segunda ronda do Estoril Open esta temporada, João Domingues conseguiu pela segunda vez na carreira passar a primeira eliminatória num torneio da categoria 'challenger' (segundo escalão), feito que apenas tinha conseguido em 2013, em Guimarães.Na segunda ronda, o tenista de Oliveira de Azeméis vai defrontar o vencedor do encontro entre o italiano Gianluca Mager, vindo da qualificação, e o alemão Marc Sieber.

Autor: Lusa