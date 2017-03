João Monteiro, 570.º classificado do ranking mundial, foi esta derrotado este domingo na final do Future de Vale do Lobo, prova que distribui cerca de 13 mil euros em prémios monetários.Na sua primeira final da temporada de 2017, Monteiro acabou por cair às mãos do primeiro cabeça-de-série e atual 232º ATP, o espanhol Ricardo Ojeda Lara, pelos parciais 6-3 e 6-1, em 1h06.Em pares, o português Gonçalo Oliveira e Erik Crepaldi sagraram-se campeões, ao vencerem Lucas Miedler e Viktor Durasovic por 1-6 6-2 10-5.

Autor: José Morgado