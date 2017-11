O tenista português João Sousa vai terminar o ano no 58.º lugar do ranking mundial, enquanto o búlgaro Grigor Dimitrov subiu ao terceiro posto, após vencer o ATP Finals, que decorreu em Londres.



Na capital inglesa, Dimitrov bateu o belga David Goffin em três sets (7-5, 4-6 e 6-3) e assegurou a sua melhor posição de sempre na hierarquia mundial, atrás do suíço Roger Federer, segundo, e do espanhol Rafael Nadal, que vai terminar o ano pela quarta vez no topo, repetindo o feito de 2008, 2010 e 2013.





Continuar a ler