Eliminado pelo austríaco Dominic Thiem na segunda ronda da edição de 2016, Sousa caiu agora na primeira, à semelhança do que já tinha sucedido na semana passada em Madrid , igualmente de nível Masters 1000, pelo italiano Fabio Fognini, e também na anterior, no Estoril Open. Este foi o primeiro encontro entre João Sousa e Kyle Edmund, que vai jogar alguns eventos ATP ao lado do português em pares, parceria essa que começou no Estoril Open.Na terça-feira, João Sousa inicia a prova de pares, na qual faz equipa com o espanhol Fernando Verdasco, defrontando o canadiano Daniel Nestor e o francês Edouard Roger-Vasselin.