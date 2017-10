Continuar a ler

O tenista luso começou melhor e chegou a 3-0 no set inicial, mas, depois, cedeu duas vezes o serviço e ficou a perder por 4-3, para finalizar, de novo, em bom plano, ao vencer os três últimos jogos e fechar com 6-4, ao terceiro set point.No segundo parcial, João Sousa foi o primeiro a quebrar o serviço, já no oitavo jogo, mas, ao nono, não conseguiu fechar o encontro a servir. Acabou por assegurar o triunfo ao 12.º jogo, fazendo o 7-5 no serviço de Lorenzi ao segundo 'match point'.Nos 16avos de final, o número 1 luso vai defrontar o argentino Juan Martin Del Potro, 13.º cabeça de série e finalista vencido no domingo do torneio de Basileia, conquistado pelo anfitrião Roger Federer.