João Sousa, nº 1 português e 44º do ranking ATP, garantiu ontem a qualificação para as meias-finais do ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia, ao bater nos quartos-de-final, de forma categórica, o holandês Robin Haase, nº 58 mundial, por 6-3 e 6-2, ao cabo de apenas 58 minutos.

No seu primeiro torneio de 2017, Sousa alcança pela primeira vez as ‘meias’ de um ATP disputado em piso rápido ao ar livre e não poderia estar mais satisfeito. "Sinto que estou a jogar cada vez melhor. Hoje fui agressivo de início ao fim e estou muito feliz", admitiu.

Autor: José Morgado