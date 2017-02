O português João Sousa, 41.º do ranking mundial de ténis, qualificou-se na terça-feira para os oitavos de final do torneio de Buenos Aires, ao vencer o argentino Horacio Zeballos, 69.º da hierarquia.O vimaranense necessitou de uma hora e 19 minutos para vencer Zeballos, por 6-2 e 7-6 (4), e assegurar a sua primeira presença nesta fase do torneio argentino, depois de ter perdido na primeira ronda nas edições de 2013 e 2014.João Sousa vai disputar um lugar nos quartos de final frente ao argentino Federico Delbonis, 45.º da hierarquia mundial, que eliminou na primeira ronda o francês Stephane Robert, 64.º. Nos três anteriores embates, Sousa venceu um e Delbonis dois, o primeiro dos quais, em 2013, na capital argentina.

Autor: Lusa