O tenista português João Sousa avançou esta quarta-feira para os quartos-de-final do torneio de São Paulo, ao derrotar o argentino Renzo Olivo, por 6-2 e 6-4, na segunda ronda.Isento na primeira ronda, o quarto cabeça de série do torneio brasileiro despachou o 92.º jogador mundial em uma hora e 19 minutos.Nos quartos-de-final, João Sousa, que é o 37.º jogador mundial, vai defrontar o vencedor do encontro entre o também argentino Federico Delbonis e o norueguês Casper Juud.

Autor: Lusa