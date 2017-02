Continuar a ler

Na quarta-feira, João Sousa, número 41 do mundo, qualificou-se para os quartos de final do torneio de Buenos Aires, ao vencer Delbonis, 45.º da hierarquia, por



"Estou contente, penso que consegui ser muito agressivo durante a maior parte do encontro, consegui servir muito bem e foi mais um jogo que me permitiu chegar mais uma vez a uns quartos de final. A verdade é que estou muito feliz por continuar no torneio", acrescentou Sousa.



O português vai disputar a presença nas meias frente a Kei Nishikori, quinto do ranking, naquele que vai ser o segundo embate entre ambos, depois da desistência do nipónico, na segunda ronda do torneio de Tóquio, em 2016.



O português João Sousa assumiu-se satisfeito com a "agressividade" aplicada no embate frente ao argentino Federico Delbonis e com a qualificação para os quartos de final do torneio de ténis de Buenos Aires "Acho que fiz um bom encontro, sabia que ia ser difícil, porque é um grande jogador, a jogar em casa e aqui as condições não são fáceis, mas consegui estar muito concentrado durante todo o encontro", afirmou o tenista vimaranense, esta quinta-feira, em declarações à agência Lusa.

Autor: Lusa