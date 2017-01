Continuar a ler

Sousa analisou as 'chaves' de ter feito "um bom encontro": "No primeiro set, os dois servimos muito bem. Felizmente, consegui fazer o 'break' e depois consegui manter o meu serviço. No segundo set, foi um bocadinho diferente, com alguns altos e baixos, a responder muito bem e a não servir tão bem, mas acabei por conseguir manter o meu serviço na parte final do 'set'.Nos quartos de final, o 44.º jogador mundial vai defrontar o holandês Robin Haase (58º), que hoje surpreendeu o espanhol David Ferrer, 21.º tenista do 'ranking' e terceiro cabeça de série do torneio neozelandês."É um jogador que conheço bem, joguei com ele no ano passado nos Jogos Olímpicos [Rio'2016]. Vai ser um encontro difícil", anteviu o português.