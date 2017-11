Continuar a ler

Esta é a terceira vez que o luso, 58.º jogador mundial, se cruzou com del Potro, 13.º cabeça de série, sempre com vitória do argentino. Assim aconteceu nos Jogos Olímpicos do ano passado e de novo na passada semana em Basileia, Suíça.



O português João Sousa continua sem conseguir contrariar o melhor ténis do argentino Juan Martin del Potro, com quem voltou a perder passado uma semana, agora no Masters 1.000 de Paris.O embate, da segunda ronda do torneio, terminou com uma rápida vitória por parte de del Potro, em dois sets, parciais de 6-2 e 6-2.

Autor: Lusa