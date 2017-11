Continuar a ler

João Sousa, 59.º do mundo, nunca tinha vencido Frederico Gil (atual 471.º na hierarquia ATP), que venceu os dois únicos encontros disputados entre ambos, em 2008, no Estoril Open, e em 2012, em Barcelona.



No domingo, o tenista vimaranense, que procura sagrar-se pela primeira vez campeão nacional absoluto, volta a encontrar um adversário muito abaixo no ranking, como é o caso de Daniel Rodrigues, 1.395.º na classificação mundial.



Em femininos, o título discute-se entre Francisca Jorge e Maria João Koehler, que venceram nas meias-finais Maria Inês Fonte (com um duplo 6-4) e Claudia Cianci (6-4, 4-6 e 6-3), respetivamente.

O tenista João Sousa apurou-se para a final do Campeonato Nacional Absoluto de ténis, na qual vai discutir no domingo o título frente a Daniel Rodrigues, na Beloura Tennis Academy, em Sintra.O melhor tenista português da atualidade venceu Frederico Gil em dois sets, com os parciais de 6-1 e 6-4, enquanto Daniel Rodrigues selou a passagem à final, com um duplo 6-3 diante de José Ricardo Nunes.

Autor: Lusa