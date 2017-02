Os dois melhores tenistas portugueses da atualidade, João Sousa (37º ATP) e Gastão Elias (98º), regressam ao court central do ATP 250 de São Paulo, no Brasil, em busca de um lugar nos quartos-de-final de singulares da prova brasileira.

Sousa, quarto cabeça-de-série do torneio, sobe ao palco principal do evento paulista pelas 17 horas de Portugal continental, para defrontar o argentino Renzo Olivo (92º ATP) e Frederico Marques, o seu treinador, não espera facilidades. "Vai ser um encontro complicado. O João vai ter pela frente um adversário que já iniciou a sua campanha no torneio, vem confiante e com uma vitória. Mas o João também tem vindo a realizar uma boa campanha nos ATP 250 este ano e vai ter certamente as suas oportunidades", confessou o técnico a Record, antes de fazer uma análise mais detalhada de Olivo. "Tem uma forte direita e é muito lutador. Como o João..."

