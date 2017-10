Continuar a ler

João Sousa foi esta sexta-feira eliminado nos quartos de final do torneio de Antuérpia, ao perder por 2-1 com o belga Ruben Bemelmans, posicionado quase 40 lugares abaixo no 'ranking' mundial.Sousa, número 61 do mundo, até se impôs no primeiro 'set', por 6-4, mas permitiu que o tenista da casa, 98.º classificado da hierarquia, virasse o resultado a seu favor, pelos parciais de 7-6 (7-2) e 6-4, após 2:23 horas de jogo.

Autor: Lusa