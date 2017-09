João Sousa, 56.º do ranking mundial, foi eliminado esta terça-feira na primeira ronda do torneio de Shenzhen, na China, a perder com o suíço Henri Laaksonen, 107.º.O número 1 do ténis português, de 28 anos, perdeu em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-0, num embate que durou apenas uma hora e nove minutos.No piso duro de Shenzhen, João Sousa só teve um ponto de break ao longo de todo o encontro e não o conseguiu concretizar, enquanto o helvético materializou cinco de nove.

Autor: Lusa