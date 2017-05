Continuar a ler

João Sousa entrou mal no encontro e cedeu logo o seu primeiro jogo de serviço, algo que lhe viria a acontecer mais duas vezes, conseguindo apenas dois breaks.



No segundo parcial, o vimaranense chegou a ter uma vantagem e 3-0 e 4-1 e desperdiçou ainda três pontos para fechar o set, mas acabou por perder no tie-break, por 7-5.



Na segunda ronda, Rogério Dutra Silva vai defrontar o suíço Stanislas Wawrinka, primeiro cabeça de série e que ficou isento da primeira eliminatória. João Sousa entrou mal no encontro e cedeu logo o seu primeiro jogo de serviço, algo que lhe viria a acontecer mais duas vezes, conseguindo apenas dois breaks.No segundo parcial, o vimaranense chegou a ter uma vantagem e 3-0 e 4-1 e desperdiçou ainda três pontos para fechar o set, mas acabou por perder no tie-break, por 7-5.Na segunda ronda, Rogério Dutra Silva vai defrontar o suíço Stanislas Wawrinka, primeiro cabeça de série e que ficou isento da primeira eliminatória.

João Sousa, 57.º do ranking ATP, foi esta terça-feira eliminado na primeira ronda do Open de Genebra, ao perder com o brasileiro Rogério Dutra Silva, 78.º, em dois sets.Pela quinta vez consecutiva, o número um português caiu na estreia num torneio do circuito ATP, ao ser batido pelo brasileiro, por 6-4, 7-6 (7-5), em duas horas e um minuto.

Autor: Lusa