No terceiro parcial, João Sousa teve oportunidade de quebrar o serviço ao adversário no quinto jogo, mas acabou por ser ele a sofrer o break no jogo seguinte, falhando nova oportunidade de reentrar no encontro no sétimo jogo.



O português João Sousa foi esta segunda-feira eliminado na primeira ronda do torneio de Tóquio de ténis, ao perder com o australiano Bernard Tomic, em três sets.Na estreia em Tóquio, Sousa, 58.º do mundo, foi batido por Tomic, 162.º, por 6-3, 3-6, 6-3, em uma hora e 47 minutos, sofrendo a terceira derrota em outros tantos encontros com o australiano.

Autor: Lusa