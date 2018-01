O português João Sousa foi eliminado esta quarta-feira pelo espanhol David Ferrer na segunda ronda do torneio de ténis de Auckland, no qual tinha chegado à final em 2017.O espanhol, 38.º do ranking mundial, bateu o numero um português e 59.º da hierarquia 6-2 e 6-2, em uma hora e sete minutos.João Sousa, que em chegou à final do torneio neozelandês e saiu derrotado diante do cipriota Marcos Baghdatis, integra o quadro principal do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam, a disputar entre os próximos dias 15 e 28.

Autor: Lusa