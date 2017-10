Continuar a ler

Tal como aconteceu nos Jogos Olímpicos Rio'2016, quando os dois lutaram por um lugar na terceira ronda, 'Delpo' e Sousa protagonizaram, no seu segundo frente-a-frente, uma batalha em três sets por um lugar na segunda ronda do torneio suíço.No primeiro set, o desfecho do encontro pareceu evidente, com o número um nacional a dar uma fraca imagem de si mesmo e a entregar o parcial inaugural em apenas 27 minutos. Sousa, muito errático no serviço, entrou com o pé esquerdo, sendo imediatamente quebrado pelo argentino, que viria a conquistar outros dois breaks, nos terceiro e sétimo jogos, para fechar o set inaugural com 6-1.Depois de ter alcançado os quartos de final em Antuérpia (Bélgica) na semana passada, o 60.º classificado do ranking ATP elevou o nível de jogo no início do segundo parcial, colocando em dificuldades o gigante argentino, que, no domingo, festejou o título em Estocolmo.Mas só ao nono jogo é que Sousa chegou ao break, que esteve sempre iminente: após ter desperdiçado um primeiro break point, o português consumou a quebra de serviço e, logo de seguida, avançou para um triunfo por 6-4 no segundo set.O ascendente de João Sousa manteve-se no início do terceiro set, com a Torre de Tandil a ter de salvar um break logo no primeiro jogo.O duas vezes medalhado olímpico (foi prata no Rio'2016 e bronze em Londres'2012) não perdoou a displicência do vimaranense e, no jogo seguinte, aproveitou o segundo de dois break points para se adiantar definitivamente no marcador. Sousa ainda dispôs de um break no terceiro jogo, mas não mais conseguiu nivelar o encontro, sendo novamente quebrado por del Potro, que se impôs por 6-1.