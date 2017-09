Continuar a ler

Sousa, que ainda não derrotou qualquer tenista do top 20 este ano – algo que tem feito sempre desde 2013 – ainda ameaçou esse feito diante de Tsonga, mas o francês de 32 anos manteve-se sempre a um nível muito elevado, não facilitando a tarefa no nº 1 nacional.



O minhoto lamentou ter perdido mas considerou ter jogado bem. "Estou triste pela derrota mas penso que fiz um bom encontro. Houve coisas positivas e julgo que joguei a muito bom nível".



Frederico Marques, técnico de João Sousa, confessou a Record que o ‘seu’ jogador esteve muito perto do melhor que sabe fazer. "Foi um grande encontro. O João jogou perto do seu melhor nível e esteve muito bem em todos os aspetos. Resta dar os parabéns ao adversário que foi ainda melhor", admitiu o treinador do vimaranense.



João Sousa foi ontem eliminado nos oitavos-de-final do ATP 250 de São Petersburgo, não conseguindo assim igualar as suas prestações de 2013 (meias-finais), 2015 (final) e 2016 (quartos-de-final), quando chegou sempre pelo menos ao top 8 da prova.O número um nacional e 57º ATP fez uma exibição de qualidade, especialmente em termos táticos, diante do francês Jo-Wilfried Tsonga, nº 18 ATP, mas o ex-top 5 mundial acabou por vencer numa batalha de 2h10, por 7-6(1), 3-6 e 6-2, em que só conseguiu fazer a diferença a partir de meio do 3º set.

Autor: José Morgado