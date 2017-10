Continuar a ler

Os parciais da segunda e última ronda da fase de qualificação do derradeiro Masters 1000 da temporada corroboram as palavras de Sousa, com o 60.º jogador mundial a impor-se por renhidos 7-5 e 6-4, em uma hora e 30 minutos, ao tenista francês de 19 anos, que ocupa a 474.ª posição da hierarquia ATP."No primeiro 'set', estive por baixo, com um 'break' contra. Soube reagir muito bem e acabei por vencer esse primeiro 'set', que foi fundamental. No segundo 'set', joguei um pouco melhor, estive muito sólido no fundo do campo, aliás como já tinha estado ontem", analisou.O vimaranense, que na primeira ronda do quadro principal do Masters 1000 de Paris vai defrontar o italiano Paolo Lorenzi (41.º), disse sentir-se bem, tanto física como mentalmente."Nem sempre é fácil chegar em boas condições a nível mental ao último torneio da temporada, contudo sigo com vontade de continuar a fazer um bom torneio", destacou.