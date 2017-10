Continuar a ler

Sousa, que é o sexto cabeça de série da fase de qualificação do último torneio Masters 1.000 da temporada, impôs-se ao 106.º jogador mundial, por 6-4 e 6-3, em apenas 57 minutos, sem sofrer qualquer 'break'.



"Ele é um jogador muito perigoso neste tipo de superfícies, serve muito bem, gosta de dominar os pontos. Eu estive a um bom nível, muito sólido desde o princípio, e as coisas correram muito bem", analisou o 60.º jogador mundial.



Na segunda e última ronda do 'qualifying' do torneio parisiense, Sousa vai defrontar o francês Ugo Humbert, que ocupa a 474.ª posição da hierarquia mundial.



O tenista português João Sousa revelou-se este sábado satisfeito por ter conseguido pôr em prática a estratégia que tinha delineado no encontro da primeira ronda do 'qualifying' do Masters 1000 de Paris, no qual derrotou o eslovaco Norbert Gombos."Sinceramente, penso que fiz um bom encontro. Ele é um jogador que gosta de ser agressivo, no entanto consegui por em prática a tática que tínhamos definido antes do encontro", começou por analisar o número um nacional, em declarações à sua assessoria de imprensa.