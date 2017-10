Continuar a ler

Depois de ter sido eliminado à primeira nos três torneios anteriores, João Sousa venceu hoje o sétimo cabeça de série do torneio belga e 39.º jogador mundial, pelos parciais de 6-4, 6-7 (2-7) e 7-5, em duas horas e 19 minutos."Fui fiel ao meu estilo de jogo, sempre a tentar ser agressivo. A verdade é que penso que fiz um excelente encontro. No terceiro 'set', estive em desvantagem, com ele a servir -- e ele é um jogador que serve muito bem. As coisas não estiveram fáceis, mas consegui dar a volta e, felizmente, acabei por vencer", resumiu.O vimaranense, que esta semana ocupa a 61.º posição do 'ranking' ATP, esteve em desvantagem até ao oitavo jogo do terceiro 'set', conseguindo o providencial 'break' que lhe permitiu igualar o encontro e, posteriormente, consumar o triunfo no 12.º jogo, com Paire no serviço."Ele é um jogador que tem vindo a fazer uma época muito boa. É uma grande vitória para mim e, obviamente, dá-me confiança para continuar a fazer um bom torneio aqui em Antuérpia", assumiu Sousa, que vai defrontar o ucraniano Sergiy Stakhovsky (102.º) na segunda ronda do torneio de Antuérpia.