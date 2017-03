Continuar a ler

"O ténis é mesmo assim. [Ramos-Vinolas] Conseguiu levar a melhor, mas não acho que tenha sido superior a mim, mas conseguiu vencer", lamentou o português.



Agora, João Sousa viaja ainda este sábado para Indian Wells, nos Estados Unidos, o primeiro Masters 1000 do ano, que decorre entre 9 e 19 de março.



O tenista português João Sousa, eliminado nas meias-finais do torneio de São Paulo , disse este sábado que a derrota com o espanhol Albert Ramos-Vinolas foi "difícil de digerir"."Não joguei mal. Foi um encontro difícil de digerir, porque tive varias oportunidades para vencer, inclusivamente um match point a favor", comentou o número um português, 37.º do ranking mundial. Frente a Ramos-Vinolas, 24.º do circuito e segundo favorito na prova brasileira, João Sousa, quarto cabeça de série em São Paulo, perdeu em três sets, pelos parciais de 6-7 (6-7), 7-5 e 6-2, em três horas e um minuto.

