João Sousa assegurou este domingo a entrada no quadro principal do último torneio Masters 1.000 da temporada, em Paris, ao vencer o Ugo Humbert, por 7-5 e 6-4, na segunda e última ronda do qualifying.O número um português, 60.º do ranking mundial e sexto cabeça de série nesta fase de qualificação, necessitou de uma hora e 29 minutos para levar de vencida Humbert, 474.º da hierarquia.

Autor: Lusa