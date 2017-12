João Sousa vai competir em 2018 pela primeira vez no ATP de Sófia, na segunda semana de fevereiro, após o Open da Austrália.É uma alteração no calendário do vimaranense, que em 2017 competiu em terra batida no mês de fevereiro. Perante esta situação, é previsível que Sousa opte por jogar os torneios de piso rápido europeus do mês de fevereiro, sendo ainda possível uma passagem pelo Dubai, onde se disputa igualmente um torneio ATP 500 em piso rápido.