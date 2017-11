Continuar a ler

A diferença de nível entre os dois tenistas foi por demais evidente, com o 59.º classificado do ranking e primeiro cabeça de série dos Nacionais a apressar-se a vencer rumo às meias-finais da competição disputada na Beloura Tennis Academy, em Sintra.



Sousa, de regresso ao Campeonato Nacional após 12 anos de ausência, aguarda agora pelo desfecho do embate entre Frederico Gil e Francisco Cabral para conhecer o adversário das meias.



João Sousa cedeu apenas um jogo rumo às meias-finais do Campeonato Nacional Absoluto, batendo o jovem Tiago Cação por 6-0 e 6-1.Depois das dificuldades enfrentadas no encontro da segunda ronda, no qual teve de esforçar-se para derrotar o velho conhecido Gonçalo Falcão, por 7-5 e 7-6 (7), o número um nacional mostrou-se imperial no triunfo diante do 1254.º jogador mundial.

Autor: Lusa