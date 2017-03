O português João Sousa garantiu esta tarde a presença nas meias-finais do ATP 250 do Brasil, que está a decorrer em São Paulo, após derrotar o argentino Federico Delbonis, por 6-3 e 6-1, ao fim de 59 minutos.O vimaranense, de 27 anos e n.º 37 na lista ATP, vai defrontar no sábado o vencedor do encontro entre o argentino Guido Pella e o espanhol Albert Ramos-Vinolas.Trata-se do segundo melhor resultado do melhor tenista português de sempre esta temporada, depois de em janeiro deste ano ter disputado a final do ATP de Auckland, Nova Zelândia, em que perdeu para o norte-americano Jack Sock.

Autor: Norberto Santos