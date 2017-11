Continuar a ler

"O Nacional é mais um torneio para mim, vim jogar para tentar vencer e a vontade é mesma, seja um torneio ATP ou o campeonato absoluto", disse Sousa, que anteriormente tinha disputado o Nacional apenas uma vez, em Évora, tendo perdido na 2ª ronda.



"O meu nível esteve um bocadinho por cima do dele durante todo o encontro. Estive com mais confiança do que nos primeiros dias", referiu o vimaranense, que diz conhecer muito pouco do seu adversário, Daniel Rodrigues, um madeirense que treina na Beloura há 3 anos e que é o segundo finalista mais novo nos últimos 15 anos do campeonato absoluto.



Daniel Rodrigues bateu José Ricardo Nunes, por 6-3 e 6-3, e tem garantido um prémio de 1.200 euros, menos 87 euros do que ganhou esta temporada nos futures em Portugal.



O melhor jogador português de sempre, João Sousa (59º na lista ATP), frente a uma jovem promessa, Daniel Rodrigues, de 17 anos (1.395º), é o cartaz da final masculina do Campeonato Nacional, hoje, a partir das 14h30 na Beloura.Nunca a prova teve uma tão acentuada diferença de posições no ranking mundial numa final. João Sousa prepara-se para, aos 28 anos, ser campeão nacional pela primeira vez na carreira e ontem deu uma boa imagem do seu valor ao afastar o antigo campeão Frederico Gil, por 6-1 e 6-4, mostrando-se perfeitamente enquadrado com as condições do campo que tem o seu nome.

Autor: Norberto Santos