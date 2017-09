O tenista português João Sousa apurou-se esta quarta-feira para a segunda ronda do torneio russo de São Petersburgo, ao derrotar o russo Evgeny Donskoy em dois sets.Sousa, atual 57.º do mundo, bateu Donskoy, que ocupa a 88.ª posição da hierarquia mundial, por 7-6 (7-2) e 6-3, em 1:40 horas.Na próxima ronda, o jogador luso vai defrontar o francês Jo-Wilfried Tsonga, segundo cabeça de série e 18.º do mundo, que ficou isento da primeira ronda.

Autor: Lusa