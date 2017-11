O português João Sousa subiu esta semana um lugar no ranking mundial, ocupando a posição 57, numa lista que não sofreu alterações no top 50 e é liderada pelo espanhol Rafael Nadal.João Sousa foi o único português a subir na tabela, numa semana em que se disputou a final da Taça Davis, já que Gastão Elias desceu dois postos, para o lugar 115, e Pedro Sousa, passou da 124.ª para a 126.ª posição.A tabela é liderada pelo espanhol Rafael Nadal, seguido do suíço Roger Federer e do búlgaro Grigor Dimitrov, recente vencedor das ATP Finals.