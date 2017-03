Continuar a ler

Com este triunfo, João Sousa desequilibrou a seu favor as contas dos frente a frente com Delbonis, sétimo mais cotado em São Paulo, vencendo pela terceira vez, num total de cinco confrontos.



Nas meias-finais, no sábado, João Sousa defrontará o o espanhol Albert Ramos-Vinolas, 24.º do circuito e segundo pré-designado no torneio brasileiro, que venceu o argentino Guido Pella por 6-4, 3-6 e 6-4. "Tenho vindo a jogar cada vez melhor durante toda a semana, vamos ver amanhã (sábado) como corre. Vou dar tudo por tudo para tentar vencer", disse o 37.º jogador mundial.

O tenista português João Sousa, 37.º do ranking mundial, qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais do torneio de São Paulo , no Brasil. Nos quartos de final, o número um português, quarto cabeça de série no torneio paulista, venceu o argentino Federico Delbonis, 54.º da hierarquia, em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-1, em uma hora."Fiz um excelente encontro, taticamente joguei na perfeição. Ao princípio, ele começou o encontro muito bem, muito forte. Consegui contrariar o estilo de jogo dele, jogar quase na perfeição e daí a minha vitória. Estou muito contente com esta vitória, frente a um jogador que já tinha ganhado aqui, que gosta deste tipo superfícies. Aqui, as condições, com altitude, eram ideais para ele. É muito bom ter vencido um jogador tão forte", assumiu o vimaranense, em declarações à sua assessoria de imprensa.

Autor: Lusa