O 61.º classificado da hierarquia mundial considerou que jogou "a um grande nível, frente a um jogador muito perigoso" em piso rápido, para conseguir apurar-se, pela 25.ª vez, para os quartos de final de um torneio ATP.



"O nível de hoje foi elevado e estou contente por ter conseguido estar à altura do desafio, e por estar nos quartos de final", acrescentou, em declarações à sua assessoria de imprensa.



O tenista português João Sousa congratulou-se esta quarta-feira por ter sabido reagir no encontro da segunda ronda do torneio de Antuérpia, no qual bateu o ucraniano Sergiy Stakhovsky "Estou muito feliz por ter vencido, mas também por ter sabido reagir a um primeiro set em que tive algumas oportunidades que não consegui aproveitar e em que ele, pelo contrário, conseguiu aproveitar aquelas de que dispôs", descreveu o número um nacional, depois de ter vencido o 102.º jogador mundial, pelos parciais de 5-7, 6-4 e 6-4, em duas horas e três minutos.

Autor: Lusa