Em 2017, Konta, de 26 anos, ganhou o Open de Miami, em abril, e chegou às meias-finais de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, perdendo com a norte-americana Venus Williams. "As coisas terminaram muito bem entre nós e desejo o melhor a Will. Conseguimos muito juntos e quero agradecer o seu trabalho duro, com paciência e experiência", informou a tenista britânica em comunicado.Em 2017, Konta, de 26 anos, ganhou o Open de Miami, em abril, e chegou às meias-finais de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, perdendo com a norte-americana Venus Williams.

Johanna Konta, número 10 do ranking mundial, comunicou o final do vínculo com o seu treinador, o belga Win Fissette, e que não voltará a jogar mais esta época.Konta, que recupera de uma lesão no pé esquerdo, garantiu que o fim da ligação com Fissette é amigável.