A britânica Johanna Konta, décima do ranking mundial, venceu esta sexta-feira o torneio de Sydney, depois de vencer a polaca Agnieszaka Radwanska, terceira do circuito e segunda mais cotada no torneio australiano.Konta superiorizou-se a Radwanska em dois 'sets', pelos parciais de 6-4 e 6-2, somando a primeira vitória sobre a polaca, que tinha vencido os os outros encontros com a britânica.Este foi o segundo troféu de Johanna Konta, que em 2016 tinha vencido o torneio de Stanford, nos Estados Unidos, num ano em que também chegou à final em Pequim.

Autor: Lusa