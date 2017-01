Continuar a ler

O outro português presente no quadro principal, Gastão Elias, 81.º do 'ranking', vai assinalar a estreia absoluta no quadro principal do Open da Austrália com outro australiano, Nick Kyrgios, 14.º da classificação mundial.Gastão Elias, que nas duas últimas edições desta prova foi eliminado logo à primeira na fase de qualificação, vai defrontar pela primeira vez Nick Kyrgios, o vice-campeão do Estoril Open de 2015.O sorteio de hoje colocou o número um mundial, o britânico Andy Murray frente ao ucraniano Illya Marchenko, 93.º da classificação ATP, enquanto o campeão em título, o sérvio Novak Djokovic, número 2 do mundo, vai estrear-se nesta edição com o espanhol Fernando Verdasco, 40.º da hierarquia.Em femininos, a alemã Angelique Kerber, líder do 'ranking' e vencedora do último Open da Austrália, defronta na primeira ronda a ucraniana Lesia Tsurenko, 61.ª do circuito.