Juan Monaco, antigo top 10 mundial (2012) e um dos melhores jogadores argentinos dos últimos anos, vai regressar a Portugal de 29 de abril a 7 de maio na 3ª edição do Millennium Estoril Open, apurou Record. O sul-americano, de 32 anos, regressa hoje à competição em Indian Wells após quatro meses afastado devido a uma lesão que o empurrou para o 72º posto do ranking mundial, uma classificação mais modesta e que não deixará de fazer com que o experiente jogador das pampas seja uma das figuras da edição de 2017 do único ATP disputado em Portugal.

Monaco vai competir em Portugal pela sexta vez, depois de ter disputado três ‘futures’ no início da sua carreira, em 2003 – um dos quais precisamente no Estoril – e de ter ainda disputado por duas vezes o antigo Estoril Open, em 2007 (perdeu nos quartos-de-final) e 2009 (caiu na 2ª ronda).

Continuar a ler

No Clube de Ténis do Estoril, Juan Monaco vai reencontrar Juan Martín del Potro, o cabeça de cartaz do evento, que apesar de ter nascido e crescido na mesma cidade do compatriota, Tandil, nunca teve uma grande relação com o ex-top 5. As ‘pazes’ foram feitas recentemente, na segunda metade de 2016, quando os dois conterrâneos se juntaram para ajudar a Argentina a vencer a Taça Davis pela primeira vez.

Monaco é o quarto ex-top 10 confirmado na lista de pré-inscritos do Estoril Open, depois de Nicolas Almagro, Mikhail Youznhy, nomes avançados por Record, e, claro, de Del Potro.

Sousa joga esta quinta-feira

Em Indian Wells, João Sousa, nº 1 português e 37º colocado ATP, entra esta quinta-feira em ação no primeiro Masters 1000 de 2017, diante do argentino Diego Schwartzman, 44º do ranking. Sousa, que só tem uma vitória na carreira em Indian Wells, tem à espera o alemão Mischa Zverev na 2ª ronda.