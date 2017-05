Continuar a ler

Monaco, que venceu nove torneios ATP, do qual chegou a estar no top-10, e integrou a seleção da Argentina na Taça Davis, assumiu que vive "muitos sentimentos juntos", pelo que admite que é "muito difícil resumi-los numa só nota".



"Sinto-me orgulhoso por ter disputado muitíssimos desafios durante tantos anos. Agradeço pelo que o ténis me deu: educação, disciplina, amizades e momentos inesquecíveis. Tristeza porque vou sentir falta de estar nos courts de ténis", acrescentou.



Monaco começou a carreira profissional em 2002, com 18 anos, e foi em 2012 que teve a melhor época, ao chegar ao 10.º lugar mundial.



Também integrou a equipa argentina que venceu a Taça Davis em 2016. Monaco, que venceu nove torneios ATP, do qual chegou a estar no top-10, e integrou a seleção da Argentina na Taça Davis, assumiu que vive "muitos sentimentos juntos", pelo que admite que é "muito difícil resumi-los numa só nota"."Sinto-me orgulhoso por ter disputado muitíssimos desafios durante tantos anos. Agradeço pelo que o ténis me deu: educação, disciplina, amizades e momentos inesquecíveis. Tristeza porque vou sentir falta de estar nos courts de ténis", acrescentou.Monaco começou a carreira profissional em 2002, com 18 anos, e foi em 2012 que teve a melhor época, ao chegar ao 10.º lugar mundial.Também integrou a equipa argentina que venceu a Taça Davis em 2016.

O tenista argentino Juan Monaco anunciou esta segunda-feira o fim da sua carreira profissional, despedindo-se dos courts aos 33 anos, depois de 15 épocas no circuito profissional ATP."Queridos amigos, certamente estou a tomar a decisão certa. A nostalgia que me provoca... posso dizer-lhes que uma etapa maravilhosa da minha vida chegou ao fim. Retiro-me do ténis profissional", explicou, nas redes sociais, o tenista que atualmente era 196.º do ranking mundial.

Autor: Lusa