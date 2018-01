A tenista alemã Julia Gorges, 14.ª do ranking mundial, surpreendeu este domingo ao conquistar o torneio neozelandês de Auckland, derrotando na final a dinamarquesa Caroline Wozniacki, terceira do mundo.Gorges, que venceu pelos parciais de 6-4 e 7-6 (7-4), prosseguiu assim o seu excelente arranque de temporada, ao ganhar o 14.º encontro consecutivo no circuito, o que lhe possibilitou conquistar o quinto título na carreira, o terceiro consecutivo, depois das vitórias em Moscovo e Zhuhai (China) no final da temporada passada.Apesar de surgir como a grande favorita à vitória, depois de ter fechado a temporada passada com a vitória no masters, Wozniacki não conseguiu dar seguimento a esse bom momento.

Autor: Lusa