A checa Karolina Pliskova conquistou este sábado o seu segundo título da temporada, o oitavo da carreira, ao vencer a dinamarquesa Caroline Wozniacki na final do torneio ténis de Doha, no Qatar.A checa, terceira do 'ranking' mundial, impôs-se pela primeira vez frente à dinamarquesa, 18.ª da hierarquia, por 6-3 e 6-4, em uma hora e 19 minutos.Este ano, Karolina Pliskova já tinha vencido o torneio de Brisbane.

Autor: Lusa